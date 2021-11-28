Названы дата и место прощания с Александром Градским

Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским пройдёт в среду, 1 декабря, в театре "Градский холл". Об этом пишет ТАСС.

"Предварительно, будет среда, здесь, в помещении [театра] "Градский холл", — сказал агентству представитель учреждения, добавив, что время прощания ещё уточняется.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

"У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля — быть захороненным рядом с родителями", — указал собеседник агентства.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.