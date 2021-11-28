Володин рассказал россиянам о законах, вступающих в силу в декабре

По словам спикера Госдумы, станет легче зарегистрировать рождение ребёнка, а к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре. Соответствующий пост он выложил в своём телеграм-канале.

"В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения", — написал Володин.

















По словам спикера Госдумы, россиянам станет легче зарегистрировать рождение ребёнка, а к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Кроме того, председатель нижней палаты парламента отдельно отметил ряд законов, которые касаются людей в финансовой сфере.

Так, станет возможно во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, после чего исчезают. Это позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды. Помимо того, будет запрещено проставлять вместо заёмщика отметки в договоре, означающие его согласие с условиями.

"Также банки не смогут требовать от заёмщика постоянного наличия на счёте неснижаемого остатка. Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определённый баланс счёта в течение месяца, что важно учитывать", — заключил Володин.