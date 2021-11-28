В "Векторе" рассказали об эффективности "Эпиваккороны" против омикрон-штамма ковида
Ранее сообщалось, что больные новым вариантом инфекции уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Вакцины "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" будут также эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", как и против варианта "дельта". Об этом сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
"На основании имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта "омикрон" есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" будет сравнима с таковой для варианта "дельта", — цитирует ТАСС заявление центра.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой омикрон. Ранее "ботсванский" штамм был признан ВОЗ как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.
Комментариев: 0