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Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил, что в России не обнаружен штамм ковида "омикрон"

В настоящий момент ведётся работа по секвенированию геномов коронавирусной инфекции, отметил эксперт.

28 ноября, 11:44

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

На сегодняшний день в России нет выявленных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Такое заявление в беседе с журналистами сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — сказал специалист.

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Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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