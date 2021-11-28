Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил, что в России не обнаружен штамм ковида "омикрон"

На сегодняшний день в России нет выявленных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Такое заявление в беседе с журналистами сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — сказал специалист.