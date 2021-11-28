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В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

Официальных сведений о разрушениях и пострадавших пока нет. В "Твиттере" активно публикуют видео из этой южноамериканской страны.

28 ноября, 11:41

Фото © Shutterstock

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, первые толчки были зафиксированы в 13:52 мск. Очаг залегал на глубине 110 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к северо-западу от города Барранки.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Центр предупреждения о цунами США сообщил, что волн в районе сейсмических толчков не наблюдается.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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