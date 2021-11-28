В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5
Официальных сведений о разрушениях и пострадавших пока нет. В "Твиттере" активно публикуют видео из этой южноамериканской страны.
Фото © Shutterstock
Li Peruyê di mezinahîya 7.5an de erdhej https://t.co/e8zZLu8zwu #Peru #sismo #earthquake #Amazonas pic.twitter.com/SJLZ2x237E— ÎLKHA (@ilkhakurdi) November 28, 2021
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, первые толчки были зафиксированы в 13:52 мск. Очаг залегал на глубине 110 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к северо-западу от города Барранки.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Центр предупреждения о цунами США сообщил, что волн в районе сейсмических толчков не наблюдается.
Ранее Лайф показал, как землетрясение на Пальме застало корреспондентку в прямом эфире, и её реакция бесценна.
Комментариев: 0