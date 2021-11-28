Посол РФ Келин заявил о риске военной эскалации с западными странами

Существует риск военной эскалации между Россией и странами Запада на восточной границе, его нужно предотвратить. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире радио Times.

"Да, я согласен, существует риск войны из-за просчётов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить", — сказал глава российской дипмиссии, комментируя высказывание главы Генштаба Великобритании Ника Картера о скрытом конфликте из-за любой "случайности" между Россией и Западом.

Тем не менее, по словам Келина, по сравнению с холодной войной риски не настолько серьёзны. Дипломат также отметил, что российская сторона огласила западным партнёрам конкретные предложения по военной линии. Причём такие переговоры должны продолжиться, "нам нужно прийти к деэскалации". Россия сделала предложения, но они требуют анализа и ответа, который пока не получен.

Вместе с тем Келин заверил, что РФ не планирует военного вторжения на Украину, о чём уже неоднократно и заявляла. Помимо того, посол упомянул о возможности высокого риска войны в Незалежной из-за нестабильности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Москве нужно приготовиться к такому исходу событий, если войска НАТО продвинутся к границе Украины с Россией.

"Это будет очередной эскалацией, следует быть к этому готовыми. Кроме того, мы должны понимать, какова цель — защита или нападение на Россию, любой военный человек ожидал бы такого риска", — подчеркнул посол.

Кроме того, Андрей Келин заявил, что снижению напряжённости в отношениях стран НАТО с Россией не будет способствовать размещение военнослужащих королевских Вооружённых сил Великобритании в Германии. Он напомнил о случае с британским эсминцем "Дефендер", который вторгся в российские территориальные воды. А такие шаги "не способствуют снижению военной напряжённости".

"К сожалению, это решение идёт в русле политики [Западных стран] последних лет. НАТО увеличивает своё военное присутствие вдоль российских границ. Проводятся манёвры в Чёрном и Балтийском морях, самолёты стратегической авиации, несущие ядерное оружие, пролетали в 20 километрах от российских территориальных вод, это опасно", — заявил он.