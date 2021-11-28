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Столтенберг заявил, что предложение о проведении Совета Россия — НАТО остаётся в силе

В Североатлантическом альянсе ожидают ответа Москвы, добавил генеральный секретарь.

28 ноября, 11:49
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/NATO/photos/a.249265298430142/3721495594540411/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © Facebook/NATO

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что предложение о проведении Совета Россия — НАТО всё ещё актуально.

"Мы стремимся к диалогу. Предложение, сделанное альянсом 18 месяцев назад о проведении встречи Совета Россия — НАТО, остаётся в силе", — сказал Столтенберг, находящийся с визитом в Вильнюсе.

По его словам, в альянсе ожидают ответа от России по данной инициативе.

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Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Глава государства отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам. При этом российский лидер указал на сигналы НАТО о желании сотрудничать с РФ.

Напомним, с 1 ноября Россия приостановила работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекратилась также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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