Столтенберг заявил, что предложение о проведении Совета Россия — НАТО остаётся в силе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что предложение о проведении Совета Россия — НАТО всё ещё актуально.

"Мы стремимся к диалогу. Предложение, сделанное альянсом 18 месяцев назад о проведении встречи Совета Россия — НАТО, остаётся в силе", — сказал Столтенберг, находящийся с визитом в Вильнюсе.

По его словам, в альянсе ожидают ответа от России по данной инициативе.