Столтенберг заявил, что предложение о проведении Совета Россия — НАТО остаётся в силе
В Североатлантическом альянсе ожидают ответа Москвы, добавил генеральный секретарь.
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что предложение о проведении Совета Россия — НАТО всё ещё актуально.
"Мы стремимся к диалогу. Предложение, сделанное альянсом 18 месяцев назад о проведении встречи Совета Россия — НАТО, остаётся в силе", — сказал Столтенберг, находящийся с визитом в Вильнюсе.
По его словам, в альянсе ожидают ответа от России по данной инициативе.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Глава государства отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам. При этом российский лидер указал на сигналы НАТО о желании сотрудничать с РФ.
Напомним, с 1 ноября Россия приостановила работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекратилась также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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