Губернатор Цивилёв: Мониторинг шахты "Листвяжная" будет продолжаться до завтра. Видео © LIFE

Сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Как сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилёв, на данный момент горноспасатели занимаются откачкой воды, мониторинг шахты будет продолжаться ещё сутки.

"Одно отделение ВГСЧ (военизированной горноспасательной части — Прим. Лайфа) работает в шахте по откачке воды, оно находится в зоне безопасности. Мы продолжаем мониторинг за состоянием шахты. Мониторинг будет продолжаться до завтра. В это время продолжаются выплаты из областного бюджета и бюджета районов. 60 пострадавших получили средства и 27 семей получили выплаты родственники погибших", — сказал Цивилёв журналистам.

По словам спасателя МЧС России Николая Медведева, ситуация в шахте остаётся опасной, работы оперативных служб не прекращаются ни на минуту. Он отметил, что самым сложным участком по-прежнему остаётся очистной забой. При этом ещё около шести километров на данный момент только предстоит обследовать.

"Отделения (горноспасателей. — Прим. Лайфа) находятся в шахте на водоотливе, отделения заходят в шахту для отбора проб воздуха, а также отделения работают на поверхности", — добавил Медведев.