Губернатор Цивилёв: Мониторинг шахты "Листвяжная" будет продолжаться до завтра
На данный момент ситуация остаётся опасной, работы оперативных служб не прекращаются ни на минуту. Уточняется, что по-прежнему самый сложный участок — очистной забой.
Скриншот © LIFE
Губернатор Цивилёв: Мониторинг шахты "Листвяжная" будет продолжаться до завтра. Видео © LIFE
Сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Как сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилёв, на данный момент горноспасатели занимаются откачкой воды, мониторинг шахты будет продолжаться ещё сутки.
"Одно отделение ВГСЧ (военизированной горноспасательной части — Прим. Лайфа) работает в шахте по откачке воды, оно находится в зоне безопасности. Мы продолжаем мониторинг за состоянием шахты. Мониторинг будет продолжаться до завтра. В это время продолжаются выплаты из областного бюджета и бюджета районов. 60 пострадавших получили средства и 27 семей получили выплаты родственники погибших", — сказал Цивилёв журналистам.
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По словам спасателя МЧС России Николая Медведева, ситуация в шахте остаётся опасной, работы оперативных служб не прекращаются ни на минуту. Он отметил, что самым сложным участком по-прежнему остаётся очистной забой. При этом ещё около шести километров на данный момент только предстоит обследовать.
"Отделения (горноспасателей. — Прим. Лайфа) находятся в шахте на водоотливе, отделения заходят в шахту для отбора проб воздуха, а также отделения работают на поверхности", — добавил Медведев.
Ранее Лайф сообщал, что число пострадавших в "Листвяжной" горноспасателей выросло до 17. Отмечается, что у всех отравление окисью углерода.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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