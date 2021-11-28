Вирусолог Чумаков увидел связь между ВИЧ и появлением штамма ковида "омикрон"
Эксперт связывает появление нового варианта ковида с одним из самых распространённых заболеваний в ЮАР. Однако гипотезу вирусолога не поддержал коллега из ФМБА России.
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Появившийся в ЮАР штамм коронавируса "омикрон" мог зародиться в организме ВИЧ-инфицированного человека. Такую версию происхождения нового опасного варианта CoViD-19 озвучил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков.
По его словам, штамм ковида "дельта" появился в Индии не на пустом месте, поскольку там очень низкая санитария и огромное количество людей, страдающих разными заболеваниями. Так и в ЮАР, как отметил профессор, дела обстоят не лучше, в частности именно ВИЧ является одной из самых распространённых инфекций в этой стране.
"Омикрон" мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека с ослабленным иммунитетом. У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой", — приводит Ura.ru слова Чумакова.
Когда коронавирус попадает в организм ВИЧ-инфицированного, может там довольно долго находиться, поскольку ослабленный иммунитет никак не препятствует этому, отметил специалист. Таким образом, по его мнению, в организме развиваются новые варианты инфекций.
При этом заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов не согласен с данной версией. Эксперт убеждён, что "омикрон" появился при других обстоятельствах.
"Причина в том, что ЮАР, с одной стороны, развитая страна, с другой — она находится в Африке, где разнообразие населения. Это большой международный хаб", — пояснил учёный.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.
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