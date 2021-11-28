Вирусолог Чумаков увидел связь между ВИЧ и появлением штамма ковида "омикрон"

Появившийся в ЮАР штамм коронавируса "омикрон" мог зародиться в организме ВИЧ-инфицированного человека. Такую версию происхождения нового опасного варианта CoViD-19 озвучил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков.

По его словам, штамм ковида "дельта" появился в Индии не на пустом месте, поскольку там очень низкая санитария и огромное количество людей, страдающих разными заболеваниями. Так и в ЮАР, как отметил профессор, дела обстоят не лучше, в частности именно ВИЧ является одной из самых распространённых инфекций в этой стране.

"Омикрон" мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека с ослабленным иммунитетом. У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой", — приводит Ura.ru слова Чумакова.

Когда коронавирус попадает в организм ВИЧ-инфицированного, может там довольно долго находиться, поскольку ослабленный иммунитет никак не препятствует этому, отметил специалист. Таким образом, по его мнению, в организме развиваются новые варианты инфекций.

При этом заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов не согласен с данной версией. Эксперт убеждён, что "омикрон" появился при других обстоятельствах.