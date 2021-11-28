Под Самарой охранявший осуждённого полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу

Полицейский, охранявший осуждённого в больнице в Самарской области, спросонья выстрелил в коллегу и ранил свой палец, сообщает телеграм-канал SHOT . Как уточняется, напарники следили за госпитализированным воришкой — тот травмировался, наступив на гвоздь.

"23-летний сотрудник сидел с "объектом" в палате и следил, чтобы тот не сбежал. Но случайно уснул. В этот момент в палату зашёл второй полицейский — хотел поставить телефон на зарядку. От звука его "бдительный" коллега проснулся, схватился за пистолет и выстрелил два раза в пол", — рассказывает SHOT.