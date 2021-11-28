Под Самарой охранявший осуждённого полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу
Одна пуля попала в ногу напарника, а затвором и пороховыми газами правоохранитель повредил указательный палец на левой руке.
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Полицейский, охранявший осуждённого в больнице в Самарской области, спросонья выстрелил в коллегу и ранил свой палец, сообщает телеграм-канал SHOT. Как уточняется, напарники следили за госпитализированным воришкой — тот травмировался, наступив на гвоздь.
"23-летний сотрудник сидел с "объектом" в палате и следил, чтобы тот не сбежал. Но случайно уснул. В этот момент в палату зашёл второй полицейский — хотел поставить телефон на зарядку. От звука его "бдительный" коллега проснулся, схватился за пистолет и выстрелил два раза в пол", — рассказывает SHOT.
Одна пуля попала в ногу напарника, а затвором и пороховыми газами полицейский повредил себе указательный палец на левой руке. Свои действия сотрудник объяснил попыткой защитить коллегу. Спросонья ему показалось, что осуждённый напал на полицейского.
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