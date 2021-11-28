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Хоккейный "Спартак" в дерби разгромил "Динамо" в матче КХЛ

Красно-белые продолжают бороться за попадание в плей-офф, занимая седьмое место на Западе.

28 ноября, 13:40

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на своём льду разгромил "Динамо" в принципиальном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:1.

За "Спартак" голами отметились Александр Хохлачёв, Иван Дроздов, Сергей Широков и Эмиль Петтерссон. Бело-голубые ответили на это голом в исполнении Станислава Галимова.

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Добавим, что "Спартак" продолжает бороться за попадание в плей-офф, находясь на седьмом месте Западной конференции. "Динамо" же идёт на второй строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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