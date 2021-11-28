Хоккейный "Спартак" в дерби разгромил "Динамо" в матче КХЛ

Московский "Спартак" на своём льду разгромил "Динамо" в принципиальном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:1.

За "Спартак" голами отметились Александр Хохлачёв, Иван Дроздов, Сергей Широков и Эмиль Петтерссон. Бело-голубые ответили на это голом в исполнении Станислава Галимова.