Умер основатель команды "Формулы-1" Фрэнк Уильямс
Его команда выступает в "королевских гонках" с 1977 года, а её пилоты семь раз становились чемпионами мира.
Основатель и бывший руководитель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "конюшни".
"С большой грустью от имени семьи Уильямс команда может подтвердить смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды "Уильямс", в возрасте 79 лет", — говорится в сообщении.
Фрэнк Уильямс основал свою команду в 1966 году, а через 11 лет она уже стала участником "Формулы-1". Добавим, что пилоты клуба "Уильямс" семь раз выигрывали "королевские гонки".
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