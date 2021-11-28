Умер основатель команды "Формулы-1" Фрэнк Уильямс

Основатель и бывший руководитель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "конюшни".

"С большой грустью от имени семьи Уильямс команда может подтвердить смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды "Уильямс", в возрасте 79 лет", — говорится в сообщении.