Счёт открыл бывший игрок "Рубина" Денис Макаров, однако уже через 12 минут на его гол своим точным ударом ответил Солтмурад Бакаев. Во втором тайме Дрейер вывел команду Слуцкого вперёд, но бело-голубые в нужный момент сумели вернуть игру под свой контроль. Сначала Бальбуэна, а за пять минут до конца игры и Шиманьский принесли победу "Динамо".