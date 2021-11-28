Погоня за "Зенитом" продолжается: "Динамо" вырвало победу у "Рубина" в гостевом матче РПЛ
Решающий мяч бело-голубым удалось забить меньше чем за 10 минут до финального свистка.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" на выезде переиграло казанский "Рубин" со счётом 3:2 в матче 16-го тура РПЛ и продолжило преследовать лидера сезона — клуб "Зенит".
Счёт открыл бывший игрок "Рубина" Денис Макаров, однако уже через 12 минут на его гол своим точным ударом ответил Солтмурад Бакаев. Во втором тайме Дрейер вывел команду Слуцкого вперёд, но бело-голубые в нужный момент сумели вернуть игру под свой контроль. Сначала Бальбуэна, а за пять минут до конца игры и Шиманьский принесли победу "Динамо".
Таким образом, "Динамо" вышло на второе место, отставая от "Зенита" на одно очко. Питерцы свой матч сыграют позже вечером — против ЦСКА в Москве. "Рубин" же продолжает идти в середине таблицы — на девятом месте.
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