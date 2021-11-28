НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Немецкий вирусолог Цисек заявила о способности экспресс-тестов выявлять штамм "омикрон"

Медик провела исследование, в котором положительный результат показали антиген-тесты от трёх производителей.

28 ноября, 15:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Немецкий вирусолог Сандра Цисек выяснила, что новый штамм коронавируса "омикрон" могут выявить экспресс-тесты. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.

Как уточняется, в субботу, 27 ноября, вирусолог взяла пробы у жителя ФРГ, который вернулся из ЮАР. Вирус в его образцах смогли выявить шесть антиген-тестов трёх разных производителей. Таким образом, в воскресенье подтвердился третий случай нового штамма коронавируса.

Итальянский вирусолог Капуа призвала не истерить из-за штамма коронавируса "омикрон"

Итальянский вирусолог Капуа призвала не истерить из-за штамма коронавируса "омикрон"

"Антиген-тесты от трёх производителей — Roche, Siemens и Flowflex — также показали положительный результат", — объяснила эксперт.

В "Векторе" рассказали об эффективности "Эпиваккороны" против омикрон-штамма ковида

В "Векторе" рассказали об эффективности "Эпиваккороны" против омикрон-штамма ковида

Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1