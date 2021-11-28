Немецкий вирусолог Цисек заявила о способности экспресс-тестов выявлять штамм "омикрон"
Медик провела исследование, в котором положительный результат показали антиген-тесты от трёх производителей.
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Немецкий вирусолог Сандра Цисек выяснила, что новый штамм коронавируса "омикрон" могут выявить экспресс-тесты. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.
Как уточняется, в субботу, 27 ноября, вирусолог взяла пробы у жителя ФРГ, который вернулся из ЮАР. Вирус в его образцах смогли выявить шесть антиген-тестов трёх разных производителей. Таким образом, в воскресенье подтвердился третий случай нового штамма коронавируса.
"Антиген-тесты от трёх производителей — Roche, Siemens и Flowflex — также показали положительный результат", — объяснила эксперт.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.
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