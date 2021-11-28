Немецкий вирусолог Цисек заявила о способности экспресс-тестов выявлять штамм "омикрон"

Немецкий вирусолог Сандра Цисек выяснила, что новый штамм коронавируса "омикрон" могут выявить экспресс-тесты. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.

Как уточняется, в субботу, 27 ноября, вирусолог взяла пробы у жителя ФРГ, который вернулся из ЮАР. Вирус в его образцах смогли выявить шесть антиген-тестов трёх разных производителей. Таким образом, в воскресенье подтвердился третий случай нового штамма коронавируса.