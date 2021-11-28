В Минздраве Египта заявили об отсутствии в стране случаев заражения омикрон-штаммом ковида

В Египте не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения страны Хусам Абдель Гаффар в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что во всех аэропортах и пограничных портах "ужесточаются меры предосторожности и берётся экспресс-тест на коронавирус в первую очередь у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини". В случае положительного результата человек будет отправлен тем же самолётом обратно.

"Если Каир является конечным пунктом назначения, то при наличии отрицательных результатов тестов прибывшие должны уйти на карантин на семь дней, затем сделать повторный ПЦР-тест", — отметил Хусам Абдель Гаффар.

Уточняется, что специалисты подтвердили: в Египте до 90% случаев заражения коронавирусной инфекцией приходятся на штамм "дельта".