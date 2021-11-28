В Минздраве Египта заявили об отсутствии в стране случаев заражения омикрон-штаммом ковида
До 90% случаев заражения в этом африканском государстве приходятся на штамм "дельта", выяснили специалисты.
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В Египте не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения страны Хусам Абдель Гаффар в беседе с ТАСС.
Вместе с тем он подчеркнул, что во всех аэропортах и пограничных портах "ужесточаются меры предосторожности и берётся экспресс-тест на коронавирус в первую очередь у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини". В случае положительного результата человек будет отправлен тем же самолётом обратно.
"Если Каир является конечным пунктом назначения, то при наличии отрицательных результатов тестов прибывшие должны уйти на карантин на семь дней, затем сделать повторный ПЦР-тест", — отметил Хусам Абдель Гаффар.
Уточняется, что специалисты подтвердили: в Египте до 90% случаев заражения коронавирусной инфекцией приходятся на штамм "дельта".
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Ранее Лайф сообщал, что у двух прибывших из ЮАР в Данию пассажиров выявили штамм ковида "омикрон". В этой связи 26 ноября в стране ужесточили ограничения на поездки в Южную Африку и шесть соседних государств. Прилетевшим из них рекомендуется самоизолироваться на десять дней.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Нидерландах и Великобритании.
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