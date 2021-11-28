ЕС выдаст Литве, Латвии и Польше 200 млн евро на охрану границ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Литва, Латвия и Польша получат от Брюсселя помощь в размере 200 миллионов евро в связи с миграционным кризисом. Об этом пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Как отметила политик на пресс-конференции в Вильнюсе, Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки.

Как сообщал портал Mixnews.lv со ссылкой на LETA, данные средства можно будет использовать для охраны границ, в частности для строительства забора. При этом, как заявили в представительстве Еврокомиссии в Латвии, возвращать деньги не потребуется.