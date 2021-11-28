ЕС выдаст Литве, Латвии и Польше 200 млн евро на охрану границ
В частности, средства пойдут на сооружение забора. При этом, как заявили в представительстве Еврокомиссии, возвращать деньги не потребуется.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Литва, Латвия и Польша получат от Брюсселя помощь в размере 200 миллионов евро в связи с миграционным кризисом. Об этом пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Как отметила политик на пресс-конференции в Вильнюсе, Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки.
Как сообщал портал Mixnews.lv со ссылкой на LETA, данные средства можно будет использовать для охраны границ, в частности для строительства забора. При этом, как заявили в представительстве Еврокомиссии в Латвии, возвращать деньги не потребуется.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы финансировать возвращение мигрантов на родину. Также политик призвал к финансовой поддержке Евросоюз, ведь нелегалы не собираются оставаться в республике, а намерены попасть в Германию или Нидерланды.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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