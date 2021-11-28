Express назвала два симптома, которые нельзя игнорировать даже привитым от ковида

Основными симптомами, указывающими на наличие коронавируса у привитых людей, являются частое чихание и кашель без видимых на то причин. Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID Symptom Study, куда пользователи вписывают свою симптоматику после заражения.

При появлении подобных симптомов следует остаться дома и сдать ПЦР-тест, ведь они больше всего обеспечивают передачу вируса, отметили разработчики программы.

При этом врачи просят быть внимательнее и к другим признакам заболеваниям, таким как потеря вкуса и обоняния.