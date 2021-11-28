У двух прибывших из ЮАР в Данию пассажиров выявили штамм ковида "омикрон"

В Дании у прилетевших из ЮАР пассажиров зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный институт сыворотки.

"Мы завершили полное секвенирование генома образцов ПЦР двух путешественников и теперь можем подтвердить, что есть два случая. Вариант вируса — "омикрон", — заявил директор института Хенрик Уллум.

В связи с появлением нового штамма ковида в пятницу, 26 ноября, в Дании ужесточили ограничения на поездки в Южную Африку и шесть соседних государств. Датчанам, прибывшим из этих стран, рекомендуется самоизолироваться в течение десяти дней. Кроме того, тем, кто был там в течение последних десяти дней, также рекомендуется сдать тест даже в случае отсутствия симптомов.