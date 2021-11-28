У двух прибывших из ЮАР в Данию пассажиров выявили штамм ковида "омикрон"
Ранее в стране ужесточили ограничения на поездки в Южную Африку и шесть соседних государств. Прибывшим из них рекомендуется самоизолироваться на десять дней.
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В Дании у прилетевших из ЮАР пассажиров зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный институт сыворотки.
"Мы завершили полное секвенирование генома образцов ПЦР двух путешественников и теперь можем подтвердить, что есть два случая. Вариант вируса — "омикрон", — заявил директор института Хенрик Уллум.
В связи с появлением нового штамма ковида в пятницу, 26 ноября, в Дании ужесточили ограничения на поездки в Южную Африку и шесть соседних государств. Датчанам, прибывшим из этих стран, рекомендуется самоизолироваться в течение десяти дней. Кроме того, тем, кто был там в течение последних десяти дней, также рекомендуется сдать тест даже в случае отсутствия симптомов.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Нидерландах и Великобритании.
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