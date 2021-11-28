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У двух прибывших из ЮАР в Данию пассажиров выявили штамм ковида "омикрон"

Ранее в стране ужесточили ограничения на поездки в Южную Африку и шесть соседних государств. Прибывшим из них рекомендуется самоизолироваться на десять дней.

28 ноября, 13:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Дании у прилетевших из ЮАР пассажиров зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный институт сыворотки.

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"Мы завершили полное секвенирование генома образцов ПЦР двух путешественников и теперь можем подтвердить, что есть два случая. Вариант вируса — "омикрон", заявил директор института Хенрик Уллум.

В связи с появлением нового штамма ковида в пятницу, 26 ноября, в Дании ужесточили ограничения на поездки в Южную Африку и шесть соседних государств. Датчанам, прибывшим из этих стран, рекомендуется самоизолироваться в течение десяти дней. Кроме того, тем, кто был там в течение последних десяти дней, также рекомендуется сдать тест даже в случае отсутствия симптомов.

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Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Нидерландах и Великобритании.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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