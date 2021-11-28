Итальянский вирусолог Капуа призвала не истерить из-за штамма коронавируса "омикрон"

Появившийся в ЮАР штамм коронавируса "омикрон" не последний и необязательно самый опасный вариант мутации. Такое мнение выразила управляющая департаментом здравоохранения в Университете Флориды, США, итальянский вирусолог Илария Капуа. Комментируя истерику вокруг "омикрона", эксперт отметила, что в данный момент не происходит ничего сверхнового.

"Не понимаю, в чём новость. Мы знаем, что вирус продолжает распространяться среди тех, кто не привит. И появление вариантов естественно, в будущем появятся другие. И необязательно, что этот [штамм ковида "омикрон"] худший", — пояснила специалист в интервью газете La Stampa.