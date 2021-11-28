Итальянский вирусолог Капуа призвала не истерить из-за штамма коронавируса "омикрон"
По словам эксперта, сначала необходимо внимательно изучить мутацию, а не "пугать людей". Тем не менее специалист считает, что в страны Африки следует отправлять больше антиковидных вакцин.
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Появившийся в ЮАР штамм коронавируса "омикрон" не последний и необязательно самый опасный вариант мутации. Такое мнение выразила управляющая департаментом здравоохранения в Университете Флориды, США, итальянский вирусолог Илария Капуа. Комментируя истерику вокруг "омикрона", эксперт отметила, что в данный момент не происходит ничего сверхнового.
"Не понимаю, в чём новость. Мы знаем, что вирус продолжает распространяться среди тех, кто не привит. И появление вариантов естественно, в будущем появятся другие. И необязательно, что этот [штамм ковида "омикрон"] худший", — пояснила специалист в интервью газете La Stampa.
По словам вирусолога, сначала необходимо внимательно изучить новый штамм, а не "пугать людей". Тем не менее Капуа считает, что в страны Африки следует отправлять большее количество антиковидных вакцин.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.
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