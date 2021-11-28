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Порошенко рассказал о ловушке, подготовленной Белоруссией Украине

Она придёт в действие, когда в Незалежной температура опустится до минус 15–20 градусов, заметил экс-глава государства.

28 ноября, 13:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/2610105982457111" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Незалежной, как только наступят холода. По словам политика, это ловушка, подготовленная белорусской стороной.

"Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было ещё болезненнее", — сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

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Он заметил, что закупка электроэнергии является ловушкой, подготовленной Белоруссией с целью возвращения Украины в зависимость от российских энергоносителей.

Напомним, 21 ноября Министерство энергетики Белоруссии подтвердило возобновление экспорта электроэнергии на Украину. Отмечалось, что поставки осуществляются в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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