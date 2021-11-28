Порошенко рассказал о ловушке, подготовленной Белоруссией Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Незалежной, как только наступят холода. По словам политика, это ловушка, подготовленная белорусской стороной.

"Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было ещё болезненнее", — сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Он заметил, что закупка электроэнергии является ловушкой, подготовленной Белоруссией с целью возвращения Украины в зависимость от российских энергоносителей.