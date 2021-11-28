Посольство РФ рекомендовало россиянам приготовиться к выезду из ЮАР

В связи с выявленным на юге Африки штаммом ковида "омикрон" Посольство РФ в республике рекомендует находящимся в стране россиянам, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию ЮАР. Об этом сообщил представитель российской дипмиссии в беседе с ТАСС.

"На данный момент мы рекомендуем прежде всего сохранять спокойствие. При наличии возможности приобретать билеты и вылететь из страны", — заявил представитель посольства.

По его словам, созданы и работают специальные телеграм-каналы, оперативно информирующие россиян о складывающейся в республике ситуации. Также даются рекомендации по действиям, к которым нужно прибегнуть в случае необходимости. Отмечается, что за ситуацией с распространением варианта ковида "омикрон" внимательно следят российское посольство в Претории и Генеральное консульство РФ в Кейптауне.

При этом конкретных данных о количестве россиян, находящихся в странах юга Африки, нет, но речь может идти о нескольких сотнях. Прямых регулярных авиарейсов между городами России и ЮАР нет. Туристы добираются в республику с пересадкой. Однако многие авиакомпании приостановили полёты в ЮАР и соседние африканские страны, сообщили в одном из туристических агентств Претории.

"Тем не менее авиакомпании африканских стран, за исключением Маврикия и Сейшельских островов, не прекращали полёты в ЮАР. В результате желающие могут при наличии билетов вылететь в такие крупные транзитные центры, как Каир, Аддис-Абеба или Дакар, а оттуда добраться домой", — рассказали в фирме.