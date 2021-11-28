Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского
Артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Неважное состояние композитора и певца заметили ещё на съёмках телепередачи "Голос".
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким Александра Градского. О том, что глава государства направил им телеграмму, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент выразил глубокие соболезнования", — сообщил официальный представитель Кремля.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
При этом неважное состояние композитора и певца заметили ещё на съёмках телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.
Александр Градский (урождённый Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он является одним из основоположников русского рока. В 1997 году Градскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, а в 1999-м — народного артиста. Градский был трижды женат официально. С 2003 года его фактической супругой была актриса Марина Коташенко. У музыканта осталось четверо детей.
Комментариев: 0