Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким Александра Градского. О том, что глава государства направил им телеграмму, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент выразил глубокие соболезнования", — сообщил официальный представитель Кремля.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

При этом неважное состояние композитора и певца заметили ещё на съёмках телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.