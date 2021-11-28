Петербуржец девять лет насиловал приёмного сына супруги и платил ему за молчание

Житель Санкт-Петербурга на протяжении девяти лет насиловал несовершеннолетнего сына своей супруги и платил ему деньги за молчание. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

С женщиной 30-летний преступник познакомился в 2012 году и стал приёмным отцом двух мальчиков — шести и семи лет. Младший ребёнок особо запал в душу мужчине, который стал насильно принуждать его к сексу и платить деньги за то, чтобы тот ничего не рассказывал. Преступления он совершал примерно трижды в месяц. В следующем году семья переехала в подмосковный Жуковский. Там мальчик стал угощать новых одноклассников и водить на карусели, а на вопрос, откуда у него столько денег, честно обо всём поведал. Однако ему не поверили, приняв признание за шутку.

На протяжении девяти лет мальчик потакал отчиму, однако в августе 2021 года уже 14-летний подросток жёстко отказал мужчине и пригрозил, что обо всём расскажет. Тогда злоумышленник отстал от него. Раскрыть преступление удалось, когда одноклассники парня в беседе со школьным учителем вспомнили разговор шестилетней давности и признания приятеля. Педагог передал информацию матери пострадавшего, а та написала заявление в полицию.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что старший ребёнок также подвергался насильственным действиям со стороны отчима. Расследование продолжается.