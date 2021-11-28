Пять персонажей советских мультиков, на которых зря покусились в других странах

Сравниваем, как выглядели всеми любимые герои в советских мультиках и за рубежом.

Снежная королева

Кадры из мультфильмов "Снежная королева" и The Snow Queen © "Кинопоиск"

Вряд ли найдётся человек, который бы вырос во второй половине XX века в СССР и не смотрел "Снежную королеву" 1957 года. Невероятная рисовка, шикарный дубляж и атмосфера — именно поэтому о мультфильме не забывают и полвека спустя. Но советские мультипликаторы — далеко не единственные, кто решился экранизировать сказку Ханса Кристиана Андерсена. В 1995 году в Великобритании вышла интерпретация произведения. Что ж, простим англичанам, они хотя бы попытались...

Бременские музыканты

Кадры из мультфильмов "Бременские музыканты" и Los trotamúsicos © "Кинопоиск"

Должно быть, когда братья Гримм писали "Бременских музыкантов", они и не подозревали, что на советской экранизации 1969-го их сказки вырастет не одно поколение детишек. Рисовка персонажей накрепко засела в сознании советских и постсоветских ребят. Кто бы знал, что при словосочетании "Бременские музыканты" в головах испанцев вырисовываются совершенно другие образы.

Кот в сапогах

Кадры из мультфильмов "Кот в сапогах" и Puss in Boots © "Кинопоиск"

После выхода в 1968 году советский "Кот в сапогах" не раз попадал в сборники любимых мультсериалов даже после развала Союза. Правда, в нулевых одеяло детского внимания на себя перетянул его американский тёзка. Кот сначала появился в "Шреке", а потом даже удостоился сольника. Он вышел в 2011 году. Что ж, голливудский кот имеет право на существование, но сравнивать его с нашим — это всё равно что сравнивать горячее с зелёным...

Малыш и Карлсон

Кадры из мультфильмов "Малыш и Карлсон" и Karlsson på taket © "Кинопоиск"

Советский юный зритель смотрел "Малыша и Карлсона" 1968 года и уже тогда с помощью родителей узнавал, откуда герой родом — из Швеции и какая в этой стране столица — Стокгольм. Странно, что собственный мультик про Малыша и Карлсона шведы выпустили только к 2002-му. Конечно, такой популярности в России ему сыскать не удалось. Вряд ли Василий Борисович Ливанов согласился бы озвучивать такого Карлсона, а значит, что у нашей интерпретации просто нет конкурентов.

Муми-тролли

Кадры из мультфильмов "Муми-тролль и другие" и Tanoshî Mûmin ikka © "Кинопоиск"