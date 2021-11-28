Семь популярных треков 2021 года, которые уже надоели

Даже самые потрясающие песни способны вызывать раздражение, если слышать их нон-стоп из всех утюгов на протяжении года. А если у них ещё есть простой и запоминающийся мотив, который затем крутится в голове сутками, то картина сразу становится знакомой и родной для многих фанатов музыки. Лайф решил вспомнить треки, которые очень трудно вымыть из головы.

Slava Marlow "Ты горишь как огонь"

Фото © YouTube / SLAVA MARLOW

Аудио © YouTube / SLAVA MARLOW

Хит "Ты горишь как огонь" вышел настолько популярным, что надоел даже самому 22-летнему создателю — Славе Марлоу, который отказался его петь на Премии Муз-ТВ. "Я его столько раз в такси слышал!" — возмутился парень и просто устроил представление на сцене. Только на "Ютубе" его трек прослушали 13 миллионов раз, а затем ещё 48 миллионов — когда вышел клип Марлоу с популярной тиктокершей Карамбейби (у неё 13,6 миллиона подписчиков на платформе).

Джиган "На чиле"

Фото © YouTube / Джиган

Аудио © YouTube / Джиган

Песня Джигана так плотно засела в головах людей, что стала мемом. Фраза "На чиле, на расслабоне" из прямого инстаграм-эфира рэпера заполонила соцсети. И он записал трек вместе с самыми громкими именами в индустрии (Тимати, Гуфом, Егором Кридом, The Limba, SODA LUV и другими). На "Ютубе" яркий клип Джигана посмотрели более десяти миллионов раз, а финальные сцены ролика были сняты на вечеринке рэпера в честь его дня рождения.

Джарахов и Markul "Я в моменте"

Фото © YouTube / Джарахов

Аудио © YouTube / Джарахов

Блогер Эльдар Джарахов тоже пополнил ряды мемов и расхожих фраз, записав свой кавер на трек группы The Hatters "Я делаю шаг". Инфлюенсер исполнил хит вместе с певцом Маркулом. И вышло так успешно, что на "Ютубе" его прослушали более 16 миллионов раз. Популярности композиции добавил и клип, в котором снялись самые известные блогеры: Настя Ивлеева, Даня Милохин, Руслан Усачёв и многие другие.

HammAli & Navai "Птичка"

Фото © YouTube / HammAli & Navai

Аудио © YouTube / HammAli & Navai

Под этот трек, который группа HammAli & Navai выпустила в мае 2021 года, успела порыдать не одна девушка, с которой жестоко обошлась её вторая половинка. Простой, но душевный текст парней так запал в сердца любителей музыки, что только на "Ютубе" композиция набрала более 68 миллионов прослушиваний. С тех пор дуэт выпустил несколько треков, в том числе и коллаборации с другими артистами, однако такого успеха им повторить пока не удалось.

Егор Крид "Голос"

Аудио © YouTube / Егор Крид

Аудио © YouTube / Егор Крид

Егор Крид — один из самых популярных исполнителей российского шоу-биза, поэтому неудивительно, что очередной его трек стал хитом. Но здесь хайп вокруг песни сложился и по другим причинам. В тексте музыкант явно намекал на свои отношения с тиктокершей Валей Карнавал и на её проблемы с душевным здоровьем. Такой трек, разумеется, привлёк пристальное внимание, поэтому в рекордные сроки его прослушали 22 миллиона раз на "Ютубе".

Filatov & Karas, "Мумий Тролль" Amore Море, Goodbye

Фото © YouTube / FILATOV & KARAS

Аудио © YouTube / FILATOV & KARAS

Дуэт Filatov & Karas вместе с группой "Мумий Тролль" решил поддержать всех тех, кто сумел летом вырваться на курорт, а потом был вынужден возвращаться домой с жарких берегов. Жизненный куплет, незамысловатый припев с музыкальной вставкой и каламбур в названии прочно проникали в мозг слушателей и надолго застревали в нём, становясь хитом радиостанций. А на "Ютубе" песню прослушали более 9,3 миллиона раз, навсегда занеся её в список лучших летних хитов.

Galibri & Mavik "Федерико Феллини"

Фото © YouTube / FOMENKOF Music

Аудио © YouTube / FOMENKOF Music