Пять российских звёзд, которые резко постарели в этом году

Влад Топалов

Фото © Instagram / vladtopalovofficial

В начале нулевых Топалов на пару с Лазаревым завоёвывали сердца девочек по всей стране. Спустя двадцать лет Влад выглядит... возмужавшим. Морщины, сухая кожа — два брака и отцовство явно оставили свои следы на лице певца. Лазарев тоже успел стать отцом, но жены у него нет (ребёнок от суррогатной матери), может быть, поэтому он выглядит гораздо моложе, хотя что это мы такое пишем. ;)

Екатерина Вилкова

Фото © Instagram / oldkavilochka

"А зори здесь тихие", "Последний богатырь", "Стиляги" — далеко не весь список фильмов, в которых снималась актриса. Героини Вилковой — всегда молоденькие красотки. Однако, судя по фотографиям девушки в соцсетях, скоро её ждут роли посерьёзнее. Фанаты заметили, что Екатерина выглядит уставшей. То ли дело в резком снижении веса, то ли в жёстком съёмочном графике, то ли в том, что она мать двоих детей... Вместе с супругом Ильёй Любимовым они воспитывают сына и дочь.

Кирилл Сафонов

Фото © Instagram / kirill_safonov

Большая часть ролей Кирилла — красавчики – похитители девичьих сердец. Теперь такие роли актёру не светят, всё-таки возраст уже не тот, да и внешность больше подходит для чего-то серьёзного. Теперь, с бородой и морщинами, Сафонов всё чаще вживается в роли докторов, военных, капитанов и так далее.

Мирослава Карпович

Зритель помнит Мирославу Карпович как молоденькую Машу Васнецову из сериала "Папины дочки". На момент записи первых серий, девушке едва перевалило за второй десяток. Сейчас, спустя 15 лет, Карпович уже 35 лет, и возраст даёт о себе знать. Актриса сильно похудела, из-за чего стала выглядеть чуть старше девушек своего возраста.

Максим Галкин

Кадры из видео, фото © Instagram / maxgalkinru