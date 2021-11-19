Как Том Круз выполнил свою миссию и превратился в деда

1981-й

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Карьера Тома началась в 1981 году. Тогда на экраны вышел фильм "Бесконечная любовь". На момент съёмок молодому человеку было всего 18 лет. Уже тогда было ясно: перед нами будущая звезда, хоть ни голливудской улыбки, ни звёздных черт лица у него не было.

1985-й

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В 1985 году Том Круз посетил мальчишник актёра и кинорежиссёра Шона Пенна в джинсах, базовой белой футболке и чёрной кожаной куртке. Но, несмотря на образ, юношеские черты ещё не сошли с его лица. Кто бы знал, что уже совсем скоро, в 1990-м, его официально назовут самым сексуальным мужчиной мира.

1994-й

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С предыдущей фотографии актёр успел познакомиться с Мими Роджерс и жениться на ней. Супруга познакомила актёра с сайентологией. Сейчас движение признали "нежелательным" даже в России, ведь по факту это всё очень напоминает типичную секту. И хоть уже скоро супруги разошлись — Том посвящает свою жизнь сайентологии до сих пор. Второй женой стала Николь Кидман. За десять лет в браке они взяли из детского дома девочку и мальчика. Тем временем шевелюра Круза стала ещё длиннее.

2001-й

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Ничто не вечно. Спустя несколько месяцев после развода с Кидман Том появляется на премьере "Выбор капитана Корелли" вместе с главной актрисой фильма Пенелопой Крус. Мужчина кардинально изменил образ. Волосы — короче некуда.

2002-й

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Больше 20 лет с начала актёрской карьеры. Круз решил заняться своей голливудской улыбкой. Пришлось тяжело — операции на дёснах, брекеты. Причём Том нисколько не стеснялся появляться в таком виде на публике.

2005-й

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На фотографии — уже окончательно возмужавший Круз вместе со своей на тот момент девушкой Кэти Холмс. Через год звёзды поженятся и будут состоять в браке до 2012 года. У них даже появится дочь Сури Круз.

2010-й

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В десятых карьера Круза больше сконцентрирована на боевиках. Отличная спортивная подготовка мужчины позволяла делать многие трюки самому, за что его сильно любили фанаты.

2015-й

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В 2015-м на премьере фильма "Миссия невыполнима. Племя изгоев" Крузу было далеко за 50, но по фотографиям с мероприятия этого и не скажешь. Без жалких попыток сохранить молодость актёр всё равно выглядел отлично, хоть и морщины сдавали его с потрохами.

2020-й

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В прошлом году, когда в Сети появились кадры со съёмок очередного фильма "Миссия невыполнима", фанаты расстроились: актёр выглядел как очень хорошо сохранившийся, но всё-таки дедушка. Они ещё не знали, как Круз будет выглядеть всего через несколько месяцев.

2021-й

Фото © ТАСС / АР / Jeff Chiu