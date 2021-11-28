Как сложились судьбы внуков советских звёзд, которые пошли по стопам своих дедов
Эти истории только подтверждают присказку о том, что яблоко от яблони недалеко падает.
Фото © kinopoisk.ru, kinopoisk.ru и Instagram / lizayank, dimachyornyy
Сложно отрицать, что актёры и музыканты советской эпохи имели такие способности, которые навечно занесли их в список легенд. Фамилии таких мэтров называли с придыханием — они были знаком качества. Но вот смогли ли внуки этих звёзд не уронить планку своих знаменитых дедушек? Сейчас разберёмся.
Олег Ефремов
Слева направо: Олег Ефремов, Никита Ефремов и Николай Ефремов. Фото © actors.khv.ru, фото Г. Тер-Ованесова, Instagram / efremovefremov, sasha_murashkin и kino-teatr.ru
Советский актёр Олег Ефремов навсегда остался в сердцах россиян после фильмов "Три тополя на Плющихе", "Батальоны просят огня", "Берегись автомобиля" и других. Его сын Михаил Ефремов тоже был гениальным актёром, хоть его и сгубил алкоголь. Зато к внукам артиста, которые пошли по его стопам, придраться невозможно. 33-летний Никита снимается в фильмах ("Лето", "Общага"), сериалах ("Восьмидесятые", "Тихий Дон", "Григорий Р." и других), озвучивает мультфильмы — роль Ивана Царевича в одноимённой серии. Никита даже сотрудничает с британским кастинг-агентством, и до таких высот его брату Николаю пока далеко. 30-летний актёр снимался в таких проектах, как "Снегирь", "ДухLess", "Белая гвардия" и других, но больше на второстепенных ролях.
Эммануил Виторган
Фото © Instagram / emmanuil_vitorgan и polinavitorgan, polinaboka, sofi_naboka
Эммануил Виторган может спокойно похвастаться не только успешной актёрской карьерой, но и личной жизнью. Чего только стоят его сын Максим, последовавший примеру отца и выбравший театр, и внучка Полина. 25-летняя девушка окончила ГИТИС и играет в театре, планируя перебраться в киноиндустрию. В прошлом попытки у неё уже были, но активно на экранах она стала появляться только с 2019 года. Сейчас её можно увидеть в сериале "Вертинский" о судьбе великого актёра и певца Александра Вертинского.
Андрей Миронов
Фото © kino-teatr.ru и kino-teatr.ru
29-летний внук – тёзка Андрея Миронова едва не совершил большую ошибку, поступив в МГГУ на социально-культурное направление. Но затем всё-таки перевёлся в театральный, решив продолжить дело знаменитого дедушки. Карьера Андрея только набирает обороты, он снимался в нескольких проектах, но больше всего его запомнили по роли Кости из фильма "Спасти Ленинград". Сейчас у него в работе находятся ещё два сериала, так что отдыхать Андрею Удалову просто некогда.
Сергей Бондарчук
Фото © kino-teatr.ru и Instagram / kkrukov
Советский актёр и режиссёр Сергей Бондарчук, получивший "Оскар" за "Войну и мир" в 1969 году, не единственный талант в семье. По его стопам пошли сын Фёдор Бондарчук и внук Константин Крюков, о родстве которых часто забывают. Сперва Костя и не думал идти в кино — он окончил художественную школу и стал геммологом, специалистом по драгоценным камням. А потом дядя Фёдор пригласил его в фильм "9-я рота" на роль художника Джоконды. И тогда-то Константин понял, что от судьбы не убежишь. После он снялся в сериалах "Ласточкино гнездо", "Без следа", "Пенсильвания", а также в фильмах "Жара", "Чемпионы", "Generation P" и других.
Олег Янковский
Слева направо: Олег Янковский, Иван и Лиза Янковские. Фото © kinopoisk.ru, kinopoisk.ru и Instagram / lizayank, dimachyornyy
Олега Янковского до сих пор любят за его роли в фильмах "Служили два товарища", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо" и других. Глядя на пример знаменитого родителя, по его стопам пошли сын Филипп и внуки Иван и Лиза. 31-летний Иван Янковский сейчас довольно популярен, он появлялся в центральных ролях в проектах "Текст", "Союз спасения" и "Топи", и сейчас у него в работе ещё два. Таким успехом не может похвастаться его сестра — 27-летняя Лиза начала активно сниматься с 2020 года, и из пяти её проектов в разработке находятся два.
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