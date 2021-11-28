Как сложились судьбы внуков советских звёзд, которые пошли по стопам своих дедов

Сложно отрицать, что актёры и музыканты советской эпохи имели такие способности, которые навечно занесли их в список легенд. Фамилии таких мэтров называли с придыханием — они были знаком качества. Но вот смогли ли внуки этих звёзд не уронить планку своих знаменитых дедушек? Сейчас разберёмся.

Олег Ефремов

Слева направо: Олег Ефремов, Никита Ефремов и Николай Ефремов. Фото © actors.khv.ru, фото Г. Тер-Ованесова, Instagram / efremovefremov, sasha_murashkin и kino-teatr.ru

Советский актёр Олег Ефремов навсегда остался в сердцах россиян после фильмов "Три тополя на Плющихе", "Батальоны просят огня", "Берегись автомобиля" и других. Его сын Михаил Ефремов тоже был гениальным актёром, хоть его и сгубил алкоголь. Зато к внукам артиста, которые пошли по его стопам, придраться невозможно. 33-летний Никита снимается в фильмах ("Лето", "Общага"), сериалах ("Восьмидесятые", "Тихий Дон", "Григорий Р." и других), озвучивает мультфильмы — роль Ивана Царевича в одноимённой серии. Никита даже сотрудничает с британским кастинг-агентством, и до таких высот его брату Николаю пока далеко. 30-летний актёр снимался в таких проектах, как "Снегирь", "ДухLess", "Белая гвардия" и других, но больше на второстепенных ролях.

Эммануил Виторган

Фото © Instagram / emmanuil_vitorgan и polinavitorgan, polinaboka, sofi_naboka

Эммануил Виторган может спокойно похвастаться не только успешной актёрской карьерой, но и личной жизнью. Чего только стоят его сын Максим, последовавший примеру отца и выбравший театр, и внучка Полина. 25-летняя девушка окончила ГИТИС и играет в театре, планируя перебраться в киноиндустрию. В прошлом попытки у неё уже были, но активно на экранах она стала появляться только с 2019 года. Сейчас её можно увидеть в сериале "Вертинский" о судьбе великого актёра и певца Александра Вертинского.

Андрей Миронов

29-летний внук – тёзка Андрея Миронова едва не совершил большую ошибку, поступив в МГГУ на социально-культурное направление. Но затем всё-таки перевёлся в театральный, решив продолжить дело знаменитого дедушки. Карьера Андрея только набирает обороты, он снимался в нескольких проектах, но больше всего его запомнили по роли Кости из фильма "Спасти Ленинград". Сейчас у него в работе находятся ещё два сериала, так что отдыхать Андрею Удалову просто некогда.

Сергей Бондарчук

Фото © kino-teatr.ru и Instagram / kkrukov

Советский актёр и режиссёр Сергей Бондарчук, получивший "Оскар" за "Войну и мир" в 1969 году, не единственный талант в семье. По его стопам пошли сын Фёдор Бондарчук и внук Константин Крюков, о родстве которых часто забывают. Сперва Костя и не думал идти в кино — он окончил художественную школу и стал геммологом, специалистом по драгоценным камням. А потом дядя Фёдор пригласил его в фильм "9-я рота" на роль художника Джоконды. И тогда-то Константин понял, что от судьбы не убежишь. После он снялся в сериалах "Ласточкино гнездо", "Без следа", "Пенсильвания", а также в фильмах "Жара", "Чемпионы", "Generation P" и других.

Олег Янковский

Слева направо: Олег Янковский, Иван и Лиза Янковские. Фото © kinopoisk.ru, kinopoisk.ru и Instagram / lizayank, dimachyornyy