Терапевт Звонков оценил состояние Градского на последнем выпуске шоу "Голос". Видео © Фрагмент шоу "Голос" от 26 ноября 2021 года / Первый канал

Врач-терапевт Андрей Звонков оценил состояние композитора Александра Градского на последних съёмках шоу "Голос". По словам специалиста, народный артист РФ уже тогда подавал намёки на плохое самочувствие, поскольку по речи мэтра заметно, что ему душно и будто не хватает воздуха.

"Здесь сыграло роль, что он переболел (ковидом. — Прим. Лайфа). Остался ковидный хвост, как его называют. А он проблем действительно создаёт массу. Учитывая, что он (Градский. — Прим. Лайфа) перенёс CoViD-19, а он поражает внутренний слой сосудов, соответственно, иммунная система начинает активно эти клетки убивать, развиваются массивные тромбозы", — отметил медик в беседе с Лайфом.

Переболевший ковидом Градский не восстановился после болезни и продолжал работать на износ, считает наш собеседник. По его словам, усугубила ситуацию и громкая музыка, которая была на прослушиваниях. Такие звуки, как подчеркнул Звонков, очень сильно стимулируют внутреннее состояние — происходит выброс адреналина, учащается сердцебиение.

"Ему (Градскому. — Прим. Лайфа) очень тяжело с его нарушенным кровообращением и после болезни. Видно, что ему плохо", — пояснил врач, просмотрев последний выпуск шоу с участием Градского.

Специалист напомнил, что реабилитация после ковида может занимать от года до полутора лет в зависимости от возраста и резервов организма пациента. В случае с Градским болезнь, несомненно, оставила после себя огромное количество поражённых сосудов, пояснил Звонков. При этом уровень иммунитета композитора какое-то время позволял ему жить.

"Если бы он (Градский. — Прим. Лайфа), извините, сейчас бы уехал куда-то в санаторий отдыхать на море, дышать свежим воздухом, у него, может быть, было бы больше шансов жить", — заключил эксперт.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.