В последний день осени в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в последний день осени, который выпадает на вторник. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, также в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

Всему виной — циклон балканского происхождения по имени "Бенедикт", насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатики, пояснил метеоролог. За ближайшие 48 часов он преодолеет путь в две тысячи километров и на скорости около 40 километров в час атакует Русскую равнину.

"Финальный аккорд осени-2021 в метеорологическом отношении будет экстраординарным", — приводит слова Тишковца РИА "Новости".

Дожди в центральной части России начнутся уже в понедельник, 29 ноября, и продолжатся ночью и утром вторника, перейдя в статус ливневых. Температура воздуха же при этом будет высокой и станет рекордной за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года — в районе четырёх-шести градусов тепла. Во второй половине 30 ноября дождь начнёт переходить в мокрый снег, а в вечерние часы — в заряды снега, что приведёт к ухудшению видимости до 500–1000 метров. В последний осенний день на столицу может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы, заметил синоптик.

Барометры же к шести утра вторника покажут 717 миллиметров ртутного столба, что побьёт рекорд 1988 года, когда атмосферное давление составляло 718 миллиметров ртутного столба.

А вот в ночь на 1 декабря столбики термометров упадут до нуля и ниже благодаря холодному атмосферному фронту, который придёт в столичный регион в последние часы осени, заключил Тишковец.