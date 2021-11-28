НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С помочившегося на портрет ветерана ВОВ блогера не потребовали компенсации

По мнению родных участника войны, деньгами молодой человек не сможет загладить вину перед ними.

28 ноября, 12:51

Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone

Родные ветерана Великой Отечественной войны, на портрет которого решил справить малую нужду 19-летний блогер, не стали требовать компенсации с молодого человека. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что, по мнению родственников участника ВОВ, деньгами блогер не сможет загладить перед ними вину. Тем более память о родном человеке, который прошёл войну с несколькими ранениями, не имеет цены и торговать ею нельзя.

Глава "Боевого братства" призвал наказать родителей помочившегося на фото ветерана блогера

Глава "Боевого братства" призвал наказать родителей помочившегося на фото ветерана блогера

Как сообщал Лайф, скандальное фото появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже спустя несколько дней на парня завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Накануне, 27 ноября, блогера арестовали на два месяца. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1