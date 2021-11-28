С помочившегося на портрет ветерана ВОВ блогера не потребовали компенсации
По мнению родных участника войны, деньгами молодой человек не сможет загладить вину перед ними.
Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone
Родные ветерана Великой Отечественной войны, на портрет которого решил справить малую нужду 19-летний блогер, не стали требовать компенсации с молодого человека. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомлённый источник.
Отмечается, что, по мнению родственников участника ВОВ, деньгами блогер не сможет загладить перед ними вину. Тем более память о родном человеке, который прошёл войну с несколькими ранениями, не имеет цены и торговать ею нельзя.
Как сообщал Лайф, скандальное фото появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже спустя несколько дней на парня завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Накануне, 27 ноября, блогера арестовали на два месяца. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.
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