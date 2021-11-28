С помочившегося на портрет ветерана ВОВ блогера не потребовали компенсации

Родные ветерана Великой Отечественной войны, на портрет которого решил справить малую нужду 19-летний блогер, не стали требовать компенсации с молодого человека. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что, по мнению родственников участника ВОВ, деньгами блогер не сможет загладить перед ними вину. Тем более память о родном человеке, который прошёл войну с несколькими ранениями, не имеет цены и торговать ею нельзя.