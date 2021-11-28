Премьер Польши Моравецкий обрушился с критикой на Меркель из-за звонка Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идёт уже 15 месяцев", — сказал Моравецкий в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул, что Лукашенко "злоупотребил" разговором с Меркель, и заявил, что та дала согласие на перевозку двух тысяч нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.