Премьер Польши Моравецкий обрушился с критикой на Меркель из-за звонка Лукашенко
По словам политика, президент Белоруссии "злоупотребил" беседой с и.о. канцлера ФРГ и притворился, что она согласилась перевезти две тысячи мигрантов.
Фото © ТАСС / Николай Петров / ЕРА / YOAN VALAT / POOL
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идёт уже 15 месяцев", — сказал Моравецкий в интервью агентству DPA.
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Он подчеркнул, что Лукашенко "злоупотребил" разговором с Меркель, и заявил, что та дала согласие на перевозку двух тысяч нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.
Напомним, президент Белоруссии и и.о. канцлера Германии провели два телефонных разговора, в ходе которых обсудили миграционный кризис на границах ЕС.
Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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