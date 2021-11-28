Моравецкий заявил о готовности Польши финансировать возвращение мигрантов на родину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова профинансировать возвращение нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, на родину, если Александр Лукашенко будет сотрудничать по данному вопросу. Об этом глава польского кабмина сообщил в интервью немецкому агентству DPA.

"Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно", — уточнил политик.

Также Моравецкий призвал Брюссель к финансовой поддержке в репатриации, ведь мигранты не собираются оставаться в Польше, а намерены попасть в Германию или Нидерланды. "Но мы не хотим ждать Евросоюз", — объяснил премьер-министр.

Политик отметил, что государственная граница Польши надёжно защищена и не нуждается в дополнительной помощи от агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). Также он намекнул, что республика защищает ЕС от нового миграционного кризиса.

"У нас 15 тысяч пограничников, а у Frontex до 1200 пограничников и сотрудников береговой охраны на все внешние границы Евросоюза. Кроме пограничников у нас 15 тысяч солдат. Так что у нас довольно прочная граница. И мы защищаем Европу от очередного миграционного кризиса", — подчеркнул Моравецкий.