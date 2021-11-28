Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве трёх человек

Следственные действия. Видео © Пресс-служба СУ СКР по Вологодской области

Правоохранители арестовали жителя Вологды по подозрению в убийстве трёх человек. Возбуждены уголовные дела об убийстве и убийстве двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Как указали в ведомстве, ближе к вечеру 26 ноября во 2-м Турундаевском переулке в Вологде было обнаружено тело 29-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Знакомый погибшего, ставший очевидцем случившегося, рассказал правоохранителям о ссоре приятеля с неизвестным ему местным жителем, который после расправы скрылся. Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 64-летний мужчина, проживающий по соседству с местом происшествия. Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.

27 ноября в ходе следственно-оперативных мероприятий в грузовом автомобиле, припаркованном у входа в гараж задержанного, были обнаружены останки тел мужчины и женщины. Погибшими оказались жители Грязовецкого района 38 и 37 лет соответственно. Их личные документы правоохранители нашли и изъяли в доме подозреваемого.

"По указанию руководителя регионального управления СКР уголовные дела о данных фактах соединены в одно производство, которое передано для расследования", — говорится в релизе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства расправ.