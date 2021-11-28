Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве трёх человек
Предположительно, он застрелил 29-летнего парня, а также расправился с мужчиной и женщиной 38 и 37 лет.
Следственные действия. Видео © Пресс-служба СУ СКР по Вологодской области
Правоохранители арестовали жителя Вологды по подозрению в убийстве трёх человек. Возбуждены уголовные дела об убийстве и убийстве двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Как указали в ведомстве, ближе к вечеру 26 ноября во 2-м Турундаевском переулке в Вологде было обнаружено тело 29-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Знакомый погибшего, ставший очевидцем случившегося, рассказал правоохранителям о ссоре приятеля с неизвестным ему местным жителем, который после расправы скрылся. Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 64-летний мужчина, проживающий по соседству с местом происшествия. Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.
27 ноября в ходе следственно-оперативных мероприятий в грузовом автомобиле, припаркованном у входа в гараж задержанного, были обнаружены останки тел мужчины и женщины. Погибшими оказались жители Грязовецкого района 38 и 37 лет соответственно. Их личные документы правоохранители нашли и изъяли в доме подозреваемого.
"По указанию руководителя регионального управления СКР уголовные дела о данных фактах соединены в одно производство, которое передано для расследования", — говорится в релизе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства расправ.
Ранее Лайф писал, что москвич нанял киллера для убийства соседа, опасаясь, что убить хотят его. Конфликт между жителями столицы разгорелся из-за квартиры. Один хотел купить жилплощадь, второй отказывался продавать.
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