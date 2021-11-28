Российские разведчики-нелегалы перечислили способы заводить полезные знакомства
По словам экспертов, общение между людьми можно сравнить с потоком электрических сигналов.
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Бывшие разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова выпустили новую книгу "Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства", советы в которой основываются на 25-летнем опыте работы в спецслужбах. В пособии они перечислили способы заводить и поддерживать полезные связи, сообщает RT.
Так, авторы книги предлагают представить, что общение между людьми является потоком электрических сигналов. Такую сеть можно нарисовать себе как, например, набор лампочек, соединённых друг с другом, образующих узлы, некоторые из которых небольшие, а часть — с сотнями и тысячами огоньков.
"Некоторые из нас с лёгкостью налаживают множество связей. Вы ведь помните, что среди окружающих вас людей — в школе или на работе — то и дело попадались чрезвычайно общительные люди, у которых всегда был обширный круг друзей и которые всегда находились в центре внимания. Назовём их "коннекторами", — говорится в пособии.
Авторы рекомендуют отыскать вокруг себя таких людей и построить с ними тесные связи, так как это поможет получить доступ в том числе к тем, с кем познакомиться лично не было никаких шансов.
Отмечается, что любые отношения представляют по своей сути процесс обмена — товарами, эмоциями, информацией. И чтобы кому-то что-то предложить, нужно это где-то взять. Чаще всего получить подобное можно от тех участников вашей личной сети, кто имеет к этому доступ, которые аккумулируют в себе много "чего-то полезного". Таких людей можно условно назвать "конденсаторами". Обычно это весьма уважаемые персоны, к которым постоянно обращаются за советом.
"Если вы отыщете таких "конденсаторов" и грамотно построите с ними отношения, они смогут рано или поздно поделиться с вами своими "накоплениями". Как только вы получите то, чем можно поделиться, у вас появится возможность обменяться с людьми в вашей сети", — отмечают авторы книги.
Кроме того, есть также люди, которые могут нарушать и усиливать передачу энергии, то есть поставить преграды на пути или, наоборот, открыть новые двери — "привратники" и "мосты". При этом один и тот же человек может играть обе роли, в зависимости от ваших отношений. Кроме того, люди, которые дают доступ к другим сетям, организациям или странам, могут выступать в качестве "мостов". Авторы подчёркивают, что важно наладить отношения с представителями обоих типов, чтобы они работали на вас.
Эксперты советуют научиться производить положительное впечатление, проявлять интерес к собеседнику и его потребностям. Искреннее любопытство и стремление понять образ мыслей знакомого являются самой надёжной гарантией развития отношений.
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