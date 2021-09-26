Кривая дорожка: Как разведчик от Бога стал главным предателем всех времён История этого предательства до сих пор неизвестна во всех подробностях. По одной версии, всё произошло из-за ненависти к сослуживцам, по другой — не устоял перед финансовыми соблазнами. 25 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Спящие агенты

К середине 70-х после ряда громких провалов советская разведка ужесточила требования к кандидатам на службу. Помимо идеальной репутации, семьи, связей внутри страны, потенциальные кандидаты проверялись на соответствие идеалам службы — стойкость и невосприимчивость к западным "благам". Александр Потеев — сын знаменитого танкиста, в годы войны награждённого Звездой Героя Советского Союза, прошёл все проверки и в 1978 году был командирован в Москву из регионального управления КГБ, где считался одним из лучших сотрудников. Первой, ознакомительной командировкой для Потеева сразу стал Вашингтон — место, в которое более успешные разведчики не могли попасть даже по рекомендации.

Но будущему суперагенту повезло — за участие в боях в Афганистане в составе группы спецназа КГБ СССР "Зенит" он был награждён орденом Боевого Красного Знамени и числился в особом списке КГБ как потенциальный руководитель уникального подразделения по силовым операциям за рубежом.

Начальство было к нему благосклонно, связей, порочащих его, не имелось, а блага западной цивилизации одному из лучших кадров разведки были чужды. Одним из направлений работы Потеева в США были вербовка, координация и контроль "спящих" агентов — завербованных или засланных шпионов, способных десятилетиями вести обычную жизнь, но начать действовать после команды из центра. С этой задачей молодой разведчик справился блестяще — его стараниями агентурная сеть в США была увеличена вдвое, а получение секретной информации о потенциальном противнике в ядерной войне было поставлено на поток.

Кривая дорожка

Потеев в центре кадра. Фото © Wikipedia

По возвращении из многолетней командировки в поведении Потеева практически ничего не поменялось, за исключением материального положения. Его семья получила элитную квартиру на западе Москвы, а на деньги, полученные за длительную командировку, он купил три новых автомобиля. Много лет стремительно шла вверх и карьера членов его семьи — после нескольких безуспешных попыток его дочь запустила бизнес в США и вскоре практически переехала туда жить, а через некоторое время в Соединённые Штаты отправилась и жена. Сам Потеев оставался на родине и к середине нулевых практически стал правой рукой руководителя отдела нелегальной разведки.

Одной из версий его вербовки считается левый заработок разведчика — по слухам, он, его жена и дочь могли за солидные проценты помогать российским коррупционерам и мошенникам прятать деньги в заграничных банках. Поскольку вся банковская система Запада для американских спецслужб максимально прозрачна и понятна, вычислить методы Потеева не составило большого труда. Одновременно с сомнительным семейным бизнесом Александр Потеев дослужился до приличной должности — заместитель начальника Управления "С" (нелегальная разведка), в котором возглавлял 4-й (американский) отдел.

Среди своих Александр Потеев считался "разведчиком от Бога" — он умело колол информаторов, учил молодых сотрудников оставлять тайники и "сбрасывать хвост", понимал отличия диалекта граждан США с Восточного или Западного побережья, хорошо знал американскую историю и в целом проявлял разные таланты, способствующие продуктивной работе с гражданами западных стран. По некоторым данным, на его личном счету было пятнадцать завербованных граждан США, в разное время приезжавших на работу в СССР и Россию, и если бы не помешательство шпиона — этот список мог бы продолжаться практически бесконечно.

Предательство и бегство

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В июне 2010 года в СВР зафиксировали, что Потеев неделю не появляется на работе, не выходит на связь и вообще оборвал все контакты даже со старыми друзьями и сослуживцами. После визита к нему на квартиру стало ясно — хозяина дома нет в Москве минимум месяц. Это выглядело особенно странно, поскольку на носу у гениального во всех смыслах шпиона было повышение — его непосредственный руководитель выходил на пенсию, а Потеев, к тому моменту уже получивший звание полковника, автоматически занимал его место. Мгновенно поднятые на членов семьи Потеева документы много прояснили: помимо того что контролирующие органы проморгали жизнь дочери и жены шпиона в США, на территорию потенциального противника незадолго до исчезновения полковника разведки выехал и его сын.

Даже далёкий от разведки человек поймёт, что свой отход на Запад Потеев готовил заранее, а для разведчиков со стажем такие совпадения стали основанием для детальной проверки. Когда сотрудники контрразведки выяснили, к каким документам имел доступ полковник Потеев, самые страшные догадки подтвердились: он предатель. На предательство косвенно намекал и другой факт — при осмотре квартиры Потеева был обнаружен сканворд, на обратной стороне которого был обведён прогноз по гороскопу для Льва, в котором было записано: "Судьба готовит вам свидание со старым другом".

Миссия невыполнима: последствия

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Почти сразу после бегства Потеева случился крупный международный скандал — в США по подозрению в отмывании денег было задержано 10 человек. Обвинений в шпионаже задержанным не предъявляли, однако для СВР новости об аресте перебежчиков значили только одно — Потеев начал говорить. Позднее выяснилось, что арестованные в США россияне действительно проходили по делам о передаче конфиденциальных данных, а много лет спустя были названы и конкретные фамилии. Среди арестованных ФБР оказались полковник внешней разведки Елена Вавилова и её муж, полковник СВР Андрей Безруков, жившие в США под выдуманными личностями много лет, Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталья Переверзева, Анна Чапман и сверхсекретный (на тот момент) агент, генерал внешней разведки Михаил Васенков, который работал под вымышленной легендой с 70-х годов.

9 июля 2010 года арестованных в США россиян обменяли в аэропорту Вены в лучших традициях шпионских детективов. В обмен на граждан России на Запад вылетели несколько арестованных за шпионаж людей, среди которых были Игорь Сутягин, Сергей Скрипаль, Александр Запорожский и Геннадий Василенко, проходившие по громким уголовным делам, связанным с государственной изменой. За этой шумихой о судьбе предателя Потеева на время забыли, однако позднее он снова дал о себе знать.

Анализ предательства

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Изучение маршрута бегства Потеева показало, что самым простым — самолётом по маршруту Москва – Нью-Йорк — Потеев пользоваться не стал. Вместо этого по поддельному паспорту на фамилию Дудочкин он выехал сначала в Белоруссию, а затем пересёк границу с Польшей, откуда попал в Германию. По некоторым данным, уже оттуда он был эвакуирован американскими специалистами — для того чтобы вывезти перебежчика на авиабазу Рамштайн, прибыл специальный самолёт С-17 ВВС США. Сигналом к бегству, по одной из версий бывших коллег Потеева, послужил телефонный звонок из службы доставки. В квартиру Потеева "курьеры" попали якобы по ошибке, однако это незначительное обстоятельство стало "отмашкой" к эвакуации одного из самых осведомлённых предателей в истории спецслужб.

Несмотря на то что официально не сообщалось о массиве секретных данных, которые Потеев мог прихватить с собой на новое место жительства, после его бегства по США прокатилась вторая волна арестов людей, не связанных напрямую с разведывательными структурами, но имевших отношение к IT и финтехкомпаниям Америки. Через год после бегства и дипломатического скандала Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам тюрьмы за шпионаж.

В отличие от других перебежчиков, например, Сергея Скрипаля или Олега Калугина, Потеев ни разу не появился на ТВ или в интернете, не давал интервью. С 2016 года он числится погибшим, однако ни обстоятельства его смерти, ни документы, подтверждающие факт захоронения тела или кремации, до сих пор не опубликованы в открытом доступе. При этом в 2018 году американские СМИ выяснили, что Потеев отказался от программы защиты и стал жить в штате Вирджиния под своим настоящим именем. Якобы на его имя в городке Ричмонд даже зарегистрирован небольшой катер, а на полного тёзку Потеева с 2016 года (когда он якобы умер) оформлена рыболовная лицензия. Однако в телефонных справочниках Ричмонда людей под такой фамилией не числится.

По мнению ряда специалистов, для российской внешней разведки предательство Потеева стало серьёзным ударом — он считался одним из самых опытных и самых авторитетных руководителей специальных служб, а его навыки на протяжении многих лет помогали обезвреживать самых опасных шпионов зарубежных государств. У дела Александра Потеева есть и скрытая, "подводная" часть, связанная с раскрытием агентов, которые, как говорят бывшие и действующие разведчики, стоят "сбоку" во время операций по сбору информации. Реальное количество агентов, раскрытых из-за "самого подлого предателя в истории" (так о Потееве отзываются его бывшие сослуживцы), может составлять несколько сотен человек.

Авторы Сергей Андреев