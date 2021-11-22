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В соцсети "ВКонтакте" появился сервис "VK Знакомства"

С его помощью можно найти пару для дружеского или романтического общения, отправив понравившемуся пользователю "симпатию".

22 ноября, 12:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В мобильном приложении "ВКонтакте" для пользователей стал доступен новый дейтинг-сервис "VK Знакомства". Как сообщили в пресс-службе компании VK, в скором времени он появится и в других продуктах экосистемы.

"Новый сервис "VK Знакомства" уже доступен во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте". Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения", — сказано в записи.

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Каждый пользователь сможет отправить анонимное признание в профиле у понравившегося человека, нажав кнопку "Симпатия". Имя отправителя раскроется, если получатель также отправит симпатию или купит премиум-подписку. В сервисе можно найти людей со схожими музыкальными вкусами, а алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам.

За основу сервиса разработчики взяли приложение Lovina, которое "ВКонтакте" запустила в 2019 году в виде эксперимента.

Напомним, в октябре Mail.ru Group провела ребрендинг, сменив название на VK. А вот проекты — лидеры компании в виде соцсетей "ВКонтакте" или "Одноклассники" сохранили прежние названия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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