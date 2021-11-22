В соцсети "ВКонтакте" появился сервис "VK Знакомства"

В мобильном приложении "ВКонтакте" для пользователей стал доступен новый дейтинг-сервис "VK Знакомства". Как сообщили в пресс-службе компании VK, в скором времени он появится и в других продуктах экосистемы.

"Новый сервис "VK Знакомства" уже доступен во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте". Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения", — сказано в записи.

Каждый пользователь сможет отправить анонимное признание в профиле у понравившегося человека, нажав кнопку "Симпатия". Имя отправителя раскроется, если получатель также отправит симпатию или купит премиум-подписку. В сервисе можно найти людей со схожими музыкальными вкусами, а алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам.

За основу сервиса разработчики взяли приложение Lovina, которое "ВКонтакте" запустила в 2019 году в виде эксперимента.