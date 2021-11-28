Экономист Куликова не исключила падения курса рубля к концу 2021 года

Падение курса рубля продолжится и в декабре, и к концу года курс может находиться в коридоре 78–79 рублей за доллар, но не исключён и вариант кризиса марта 2020 года, когда американская валюта стоила по 82 рубля. Такого мнения придерживается экономист Татьяна Куликова.

Сейчас на рубль влияет решение президента США Джо Байдена высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, однако ситуацию держат под контролем договорённости ОПЕК+. Опасность же кроется в возможных массовых локдаунах в связи с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон", заметила специалист.

"При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар", — приводит слова экономиста "Газета.ru".

Сейчас, добавила Куликова, в курс рубля активно заложена геополитика, и ситуация вокруг Украины и Донбасса также влияет на отечественную валюту, однако обсуждаемая на Западе тема якобы готовящейся войны России с Незалежной неизбежно выдохнется, поскольку имеет абсурдные предположения, заключила она.