Участники десятого сезона шоу "Голос" на Первом канале выразили соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского. Подопечные назвали народного артиста РФ строгим, но чутким наставником.

"Александр Борисович научил меня многому, я воспринимала его как своего дедушку, который и поругает, и скажет дельный совет! — цитирует "Газета.ru" певицу Мирославу Кочеву.

Другая ученица легендарного композитора, Юлия Коваль, призналась, что пока что не может поверить в трагедию. По её словам, с Градским подопечные собирались буквально пару недель назад. Тогда они все вместе обсуждали предстоящие номера и делились планами по поводу выступлений. Ещё одна ученица заслуженного деятеля искусств отметила "очень принципиальный характер" наставника.

"Если он (Градский. — Прим. Лайфа) хотел что-то увидеть или услышать на сцене, он до последнего бился за номер и старался вывести нас именно на ту картинку, которую видел у себя в голове", — пояснила участница десятого сезона шоу "Голос" Юлия Курганова.

По её словам, Градский сыграл важнейшую роль в жизни учеников. Певица подчеркнула, что быть частью команды композитора — большая честь для каждого из подопечных мэтра.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.