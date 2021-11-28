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"Поругает и скажет дельный совет": Ученики Градского назвали большой честью быть в его команде на "Голосе"

Одна из подопечных отметила "очень принципиальный характер" наставника. По её словам, композитор до последнего бился за номер каждого участника.

28 ноября, 13:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BXxgidQjtGZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">voice1tv</a></p>

Фото © Instagram / voice1tv

Участники десятого сезона шоу "Голос" на Первом канале выразили соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского. Подопечные назвали народного артиста РФ строгим, но чутким наставником.

"Александр Борисович научил меня многому, я воспринимала его как своего дедушку, который и поругает, и скажет дельный совет! — цитирует "Газета.ru" певицу Мирославу Кочеву.

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Другая ученица легендарного композитора, Юлия Коваль, призналась, что пока что не может поверить в трагедию. По её словам, с Градским подопечные собирались буквально пару недель назад. Тогда они все вместе обсуждали предстоящие номера и делились планами по поводу выступлений. Ещё одна ученица заслуженного деятеля искусств отметила "очень принципиальный характер" наставника.

"Если он (Градский. — Прим. Лайфа) хотел что-то увидеть или услышать на сцене, он до последнего бился за номер и старался вывести нас именно на ту картинку, которую видел у себя в голове", — пояснила участница десятого сезона шоу "Голос" Юлия Курганова.

По её словам, Градский сыграл важнейшую роль в жизни учеников. Певица подчеркнула, что быть частью команды композитора — большая честь для каждого из подопечных мэтра.

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Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

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При этом неважное состояние композитора и певца заметили ещё во время съёмок телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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