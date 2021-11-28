Изуродованные тела молодой пары нашли в запертой квартире во Владивостоке

В одной из квартир Владивостока обнаружили тела мужчины и девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 27 ноября. По данным ведомства, родители 31-летнего погибшего не смогли дозвониться до него и решили лично навестить сына. На месте они обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри. Обеспокоенные родственники вызвали аварийную службу для вскрытия замков, после чего наконец-то удалось попасть внутрь жилого помещения. Уже в ванной комнате они увидели тела сына и его 22-летней девушки с множественными колото-резаными ранами.

"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", — пояснили в пресс-службе ведомства.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается. В частности, проводится комплекс следственных мероприятий, судебных экспертиз, направленных на установление всех деталей случившейся трагедии.