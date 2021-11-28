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Находившаяся вместе с двумя детьми на карантине женщина подожгла отель в Австралии

В итоге огонь уничтожил практически весь 11-й этаж гостиницы Pacific Hotel Cairns. Около 160 постояльцев были вовремя эвакуированы, к счастью, пострадавших нет.

28 ноября, 14:49

Скриншот © Twitter / 9News Queensland

В австралийском городе Кэрнс в гостиничном номере женщины, которая находилась вместе с двумя детьми на карантине из-за ситуации с коронавирусом, начался пожар. Как сообщает агентство Reuters, полиция предъявила постоялице обвинения в поджоге. Кадры полыхающего отеля опубликовал австралийский 9News на странице в "Твиттере".

Инцидент произошёл утром 28 ноября. Уточняется, что в итоге огонь уничтожил практически весь 11-й этаж отеля Pacific Hotel Cairns. Около 160 постояльцев были вовремя эвакуированы, к счастью, пострадавших нет.

По версии правоохранителей, 31-летняя женщина развела огонь под кроватью. До этого она находилась на карантине несколько дней и сетовала на некие "проблемы", связанные с нахождением в отеле. Сейчас поджигательницу заключили под стражу, а за её детьми наблюдают полицейские.

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Ранее Лайф сообщал, что пьяный бывший заключённый сжёг спутницу на "первом свидании". Незадолго до трагедии женщина познакомилась с предполагаемым убийцей на улице. Затем парочка решила устроить алкогольные посиделки в подъезде, там и произошёл конфликт.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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