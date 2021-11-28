Находившаяся вместе с двумя детьми на карантине женщина подожгла отель в Австралии

В австралийском городе Кэрнс в гостиничном номере женщины, которая находилась вместе с двумя детьми на карантине из-за ситуации с коронавирусом, начался пожар. Как сообщает агентство Reuters, полиция предъявила постоялице обвинения в поджоге. Кадры полыхающего отеля опубликовал австралийский 9News на странице в "Твиттере".

Инцидент произошёл утром 28 ноября. Уточняется, что в итоге огонь уничтожил практически весь 11-й этаж отеля Pacific Hotel Cairns. Около 160 постояльцев были вовремя эвакуированы, к счастью, пострадавших нет.

A COVID emergency of a different kind has erupted in a Cairns hotel quarantine facility.



A 31 year old Cairns mother returning from Victoria is tonight in custody, charged with arson. @SophieUpcroft #9News pic.twitter.com/xRnvasK9Uk — 9News Queensland (@9NewsQueensland) November 28, 2021

По версии правоохранителей, 31-летняя женщина развела огонь под кроватью. До этого она находилась на карантине несколько дней и сетовала на некие "проблемы", связанные с нахождением в отеле. Сейчас поджигательницу заключили под стражу, а за её детьми наблюдают полицейские.