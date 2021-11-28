В Киргизии официально завершилось голосование на парламентских выборах
По данным ЦИК республики, после обработки 1% голосов ни одна из оппозиционных партий не преодолевает пятипроцентный барьер. Отметим, что в общей сложности в парламент проходит десять фракций.
Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO
На территории Киргизии официально завершился день голосования на выборах в парламент седьмого созыва. В 20:00 по местному времени (17:00 мск) во всех регионах страны закрылось 2435 избирательных участков, пишет РИА "Новости".
Отмечается, что к 18:00 по местному времени общая явка составляла менее 30%, что в полтора раза меньше, чем на выборах в прошлом году. Как заявил зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров, это связано с тем, что в нынешнем году в республике не было подкупа голосов, массового подвоза избирателей и прочих нарушений, зафиксированных на прошлогоднем голосовании.
По данным ЦИК Киргизии, по итогам обработки 1% голосов ни одна из оппозиционных партий не преодолевает пятипроцентный барьер. При этом партия "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") лидирует на выборах в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент. — Прим. Лайфа) с 42,04% голосов после подсчёта данных с 0,2% участков. Следом идёт "Ишеним" ("Доверие") — с 18,99%, а после "Ынтымак" ("Гармония") — с 15,10%. Отметим, что в общей сложности в парламент проходит десять партий.
Ранее сообщалось, что в Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти. Задержано 15 подозреваемых, среди которых депутаты Верховного Совета и бывшие высокопоставленные чиновники. По данным правоохранительных органов, заговорщики планировали организовать протесты в Бишкеке и спровоцировать столкновения с силовиками. Осуществить свой план они намеревались с помощью примерно тысячи "агрессивно настроенных" молодых людей.
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