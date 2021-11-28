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В Киргизии официально завершилось голосование на парламентских выборах

По данным ЦИК республики, после обработки 1% голосов ни одна из оппозиционных партий не преодолевает пятипроцентный барьер. Отметим, что в общей сложности в парламент проходит десять фракций.

28 ноября, 14:37
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO

На территории Киргизии официально завершился день голосования на выборах в парламент седьмого созыва. В 20:00 по местному времени (17:00 мск) во всех регионах страны закрылось 2435 избирательных участков, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что к 18:00 по местному времени общая явка составляла менее 30%, что в полтора раза меньше, чем на выборах в прошлом году. Как заявил зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров, это связано с тем, что в нынешнем году в республике не было подкупа голосов, массового подвоза избирателей и прочих нарушений, зафиксированных на прошлогоднем голосовании.

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По данным ЦИК Киргизии, по итогам обработки 1% голосов ни одна из оппозиционных партий не преодолевает пятипроцентный барьер. При этом партия "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") лидирует на выборах в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент. — Прим. Лайфа) с 42,04% голосов после подсчёта данных с 0,2% участков. Следом идёт "Ишеним" ("Доверие") — с 18,99%, а после "Ынтымак" ("Гармония") — с 15,10%. Отметим, что в общей сложности в парламент проходит десять партий.

Ранее сообщалось, что в Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти. Задержано 15 подозреваемых, среди которых депутаты Верховного Совета и бывшие высокопоставленные чиновники. По данным правоохранительных органов, заговорщики планировали организовать протесты в Бишкеке и спровоцировать столкновения с силовиками. Осуществить свой план они намеревались с помощью примерно тысячи "агрессивно настроенных" молодых людей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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