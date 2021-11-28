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Президент Литвы увидел вызов для НАТО в военной интеграции России и Белоруссии

В случае дальнейшего усложнения ситуации по безопасности в Балтийском регионе Вильнюс может обратиться к союзникам за консультацией в соответствии с четвёртой статьёй альянса.

28 ноября, 14:19

Гитанас Науседа. Фото © Facebook / Gitanas Nausėda

Интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен внести корректировки в свою стратегию для вероятного ответа. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи в Вильнюсе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вызывает беспокойство и ещё один процесс — полная военная интеграция Белоруссии в российские военные структуры и доктрины. Это несёт новые вызовы коллективной безопасности НАТО, НАТО должно соответствующим образом подкорректировать свои планы, стратегию и тактику, должно быть готово к возможному ответу", — указал Науседа.

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В случае дальнейшего усложнения ситуации по безопасности в Балтийском регионе Литва может обратиться к союзникам за консультацией в соответствии с четвёртой статьёй НАТО. С главами стран Балтии и Польши уже обсуждался данный вопрос, пояснил Науседа.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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