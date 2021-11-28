Axios: Берлин призывает Вашингтон отказаться от санкций против "Северного потока – 2"
В частности, ограничения поставят под угрозу достижение совместного заявления об укреплении энергетической безопасности Украины, говорится в документе немецкой стороны.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Правительство ФРГ считает, что американские санкции против "Северного потока – 2" ослабят доверие к США, и просит конгресс не вводить их. Об этом сказано в засекреченном документе, который немецкое посольство в Вашингтоне направило законодателям.
Как говорится в тексте документа, выдержки из которого приводит портал Axios, в Германии полны решимости успешно реализовать достигнутые двусторонние договорённости от 21 июля для укрепления энергетической безопасности Украины и Европы, а "также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях".
Однако санкции США лишь подорвут германские обязательства, ослабят доверие к американскому правительству, повредив трансатлантическому единству, и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая пункт о поддержке Украины.
Ранее газета The Hill сообщила о попытках Госдепа отменить санкции за сертификацию "Северного потока – 2". Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена опасается более жёстких действий по проекту, так как боится вызвать недовольство Германии.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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