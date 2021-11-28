Axios: Берлин призывает Вашингтон отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

Правительство ФРГ считает, что американские санкции против "Северного потока – 2" ослабят доверие к США, и просит конгресс не вводить их. Об этом сказано в засекреченном документе, который немецкое посольство в Вашингтоне направило законодателям.

Как говорится в тексте документа, выдержки из которого приводит портал Axios, в Германии полны решимости успешно реализовать достигнутые двусторонние договорённости от 21 июля для укрепления энергетической безопасности Украины и Европы, а "также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях".

Однако санкции США лишь подорвут германские обязательства, ослабят доверие к американскому правительству, повредив трансатлантическому единству, и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая пункт о поддержке Украины.