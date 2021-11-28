Экономист Бахтин перечислил самые худшие для инвестирования валюты мира

Худшими для инвестирования валютами являются экзотические. Исключение же составляют случаи, когда вы непосредственно контактируете со страной, где они "ходят". Об этом рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Такие страны, как Иран, Афганистан, Венесуэла. Валюты этих стран связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем", — приводит его слова агентство "Прайм".

Недавно к ним присоединилась турецкая лира, подешевевшая с начала года более чем на 40%, напомнил экономист. Покупка перечисленных валют связана с высокими комиссионными издержками, что делает их приобретение ещё более бессмысленным, предупредил специалист. Исключение же составляют случаи, когда вы путешествуете в эти страны или переезжаете в них.

Бахтин заметил, что для инвестора смысл имеет формирование валютной позиции к доллару и евро. И оптимальным будет их хранение в финансовых инструментах в виде облигаций или биржевых фондов.