Киевский журналист Скачко предрёк Украине потерю территорий "по крымскому пути"
По словам эксперта, Минские соглашения сдерживают Незалежную от превращения в анти-Россию и Москва от них не отступит.
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Отказ от "Минска-2" приведёт к дроблению территории Украины и переходу части её регионов в состав России. Такой прогноз дал журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
"Сначала России отходят Донецкая и Луганская области. Не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР", — пояснил эксперт.
Он отметил, что Минские соглашения не позволяют Украине становиться анти-Россией и Москва от них не отступит. Но дробление Незалежной произойдёт в случае, если "Минск-2" отложат на неопределённое время.
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