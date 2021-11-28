Киевский журналист Скачко предрёк Украине потерю территорий "по крымскому пути"

Отказ от "Минска-2" приведёт к дроблению территории Украины и переходу части её регионов в состав России. Такой прогноз дал журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.

"Сначала России отходят Донецкая и Луганская области. Не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР", — пояснил эксперт.

Он отметил, что Минские соглашения не позволяют Украине становиться анти-Россией и Москва от них не отступит. Но дробление Незалежной произойдёт в случае, если "Минск-2" отложат на неопределённое время.