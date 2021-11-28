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Киевский журналист Скачко предрёк Украине потерю территорий "по крымскому пути"

По словам эксперта, Минские соглашения сдерживают Незалежную от превращения в анти-Россию и Москва от них не отступит.

28 ноября, 13:57

Фото © Shutterstock

Отказ от "Минска-2" приведёт к дроблению территории Украины и переходу части её регионов в состав России. Такой прогноз дал журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.

"Сначала России отходят Донецкая и Луганская области. Не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР", — пояснил эксперт.

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Он отметил, что Минские соглашения не позволяют Украине становиться анти-Россией и Москва от них не отступит. Но дробление Незалежной произойдёт в случае, если "Минск-2" отложат на неопределённое время.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-депутат Рады Евгений Мураев предложил России освободить Европу от оккупации США. По словам политика, европейские страны устали из-за того, что им постоянно устраивают миграционные кризисы, в то время как хочется жить своей жизнью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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