Синоптик Позднякова раскрыла, когда в Москву придут морозы

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, что снежная и морозная зима в столице наступит с приходом декабря.

"Температурные показатели 3–5 градусов с отметкой "плюс", которые ожидаются в столице 29 и 30 ноября, продлятся недолго. Погодные условия изменятся буквально с наступлением зимы. В ночь на 1 декабря на смену дождю придут снег и минусовые показатели", — пояснила Позднякова.

Метеоролог отметила, что уже в первый день зимы в Москве ударят морозы, однако простоят они недолго. По прогнозам, 1 декабря столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов, а днём — до –2–4. Такая погода сохранится пару дней, и уже в пятницу в город вернётся тепло, хоть и ненадолго.

При этом 3 декабря жителей столицы ожидает небольшой дождь. Ночью будет от –1 до +1 градуса, а днём похолодает до двух градусов ниже нуля. К тому же будет дуть слабый ветер. В выходные в Москву придёт внезапное потепление. Синоптики прогнозируют небольшой снег, сильный туман и до 2–5 градусов со знаком плюс ночью в субботу и воскресенье. Днём же ожидается до 1–3 градусов тепла и слабый ветер.

Окончательно зимняя морозная и снежная погода установится в столичном регионе не ранее чем 10 декабря, заключила Позднякова.