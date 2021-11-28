Леонид Агутин признался, что до последнего верил в выздоровление Градского

Заслуженный артист России Леонид Агутин выразил соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского. Он признался, что до конца был уверен в том, что композитор выздоровеет.

"Я, конечно, не мог предположить, что это произойдёт так бесчеловечно, внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил", — написал Агутин в своём инстаграме.

Он отметил, что испытывал к противоречивому, "невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному старику-ребёнку" Градскому парадоксальные чувства.

"Я бы многое отдал, чтобы ещё раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот… Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так всё знаю?!" — поделился артист.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.