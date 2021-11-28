Business Insider: Действия США на Украине могут привести к войне с Россией

Соединённые Штаты Америки должны отказаться от конфронтации с Россией на Украине, так как Незалежная не входит в сферу интересов Вашингтона. Об этом пишет Саша Глэзер в статье для Business Insider.

"Собирается ли Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединённых Штатов в войну с Россией", — отмечает обозреватель.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон ведёт крайне опасную игру, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, и это провоцирует конфликт с ядерной державой. Кроме того, вступление Украины в НАТО приблизит вооружённые силы альянса к рубежам РФ, а для Москвы важно предотвратить такой сценарий и она сделает для этого всё возможное.

"Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки", — отмечается в статье.

Как добавляет обозреватель, Россия уже доказала, что готова нести существенные издержки для предотвращения ориентации Украины на Запад. Глэзер подчёркивает, что годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитический курс РФ. А Штаты не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки.