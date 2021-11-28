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Историк пивоварения Егоров развеял миф о высоком качестве советского пенного

Как отметил эксперт, вкус хмельного напитка, произведённого в те времена, был другим, так как алкоголь имел меньшую выдержку.

28 ноября, 15:07

Фото © Pixabay

Блогер, автор портала "Пиво!" и историк пивоварения Павел Егоров заявил, что советское пиво на самом деле не отличалось высоким качеством. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он отметил, что многие разделяют заблуждение о превосходстве старых методов изготовления напитка.

"Если мы говорим о качестве, то, конечно, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, потому что оборудование было не такое. Сейчас используется нержавейка, тогда был обычный чёрный металл. Из-за оборудования, из-за технологии, из-за сырья качество советского пива было точно ниже практически по всем параметрам", — сказал Егоров.

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Он отметил, что пиво, произведённое в СССР, было другим по вкусу, поскольку оно имело меньшую выдержку. И свежий хмельной напиток мог быть вкуснее, чем сейчас. Эксперт подчеркнул, что показатели зависели от производителя.

Егоров добавил, что сейчас используются дрожжи, из-за которых пиво сильнее выбраживает, соответственно, меньше вкуса. Современные напитки гуще и чище. А в советские времена процесс выбраживания был меньше, из-за чего оставался более богатый вкус.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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